Stoletou ženu z Jindřichova Hradce očkovali v jindřichohradecké nemocnici proti covidu.

Ilustrační foto Nemocnice Jindřichův Hradec. | Foto: Archiv Deníku

Miladě Hůlkové bude 15. března 101 let. V polovině ledna ji zaregistrovala dcera Dagmar Miller Hůlková na vakcinu. „Maminka dostala v úterý první dávku. Nečekaly jsme, že to bude tak brzy. I když posledních pár metrů do čekárny tlačila chodítko čerstvě napadaným sněhem, byly jsme přijaty vlídnými studenty, lékařkou a sestrou. Ta jednoduše zapíchla jehlu do ramene a máme o starost méně,“ vylíčila průběh očkování Dagmar Miller Hůlková.