Vakcína proti onemocnění covid-19 dorazila v pondělí do jindřichohradecké nemocnice.

Chirurg Michal Cihla se nechal v pondělí očkovat v jindřichohradecké nemocnici proti nemoci covid-19. | Foto: Deník/ Jitka Davidová

Jedním z prvních lékařů jindřichohradecké nemocnice, který se nechal očkovat proti covidu-19 je chirurg Michal Cihla. Na řadu přišel v pondělí dopoledne. „Šel jsem se nechat očkovat dobrovolně. Vidíte, co se ve společnosti děje, jaká je situace, takže to očkování má určitě smysl,“ zamýšlel se lékař, který je v jindřichohradecké nemocnici chirurgem osmadvacet let.