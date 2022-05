Nově plánuje autor projektu instalovat několik šachovnic také do Jindřichova Hradce. Pomoci s výběrem vhodné lokality pro jejich umístění mohou i obyvatelé města. "Místo by mělo být takové, aby se na něj dala umístit betonová šachovnice. Ideální jsou například vyvýšené betonové sokly nebo nějaké schody, nejlépe pokud je zároveň v okolí i nějaká zeleň," popsal Ondřej Kobza s tím, že lidé mohou posílat své tipy na emailovou adresu info@piananaulici.cz. První šachy by se ve městě mohly objevit už za měsíc.