V současné době je v jindřichohradecké nemocnice téměř sto pacientů s nemocí covid-19. Zatím je nemocnice podle slov mluvčí města Elišky Čermákové s umístěním pacientů soběstačná, krizový štáb města ale rozhodl o přípravě náhradní kapacity pro umístění stabilních pacientů. Dvaadvacet lůžek je tak k dispozici v Domově mládeže při Střední odborné škole a středním odborném učilišti Jindřichův Hradec.

„Situace se komplikuje i na Jindřichohradecku. Zatím nemocnice s vypětím sil vše zvládá, ale je potřeba mít perfektně připravenou záložní variantu i kdybychom ji v lepším případě vůbec nemuseli použít,“ vysvětlil starosta města Jan Mlčák.

Jedno patro budovy internátu už je vyklizeno a připraveno k přesunu pacientů, případně je možné uvolnit další patro. Budova je pro tyto účely podle slov mluvčí města J. Hradec Elišky Čermákové vhodná svým umístěním hned vedle nemocnice i rozložením pokojů.

"Nemocnice ale nemůže poskytnout ošetřující personál, protože se sama denně potýká s nedostatkem sester, lékařů nebo sanitářů. V případě že dojde k využití těchto záložních lůžek, s péčí o pacienty pomůžou dobrovolníci z jindřichohradeckého Českého červeného kříže, z jindřichohradecké YMCY a také pracovnice odboru sociálních věcí městského úřadu," vyjmenovala mluvčí.

Dobrovolní i profesionální hasiči zase zajistí manuální pomoc a případný přenos pacientů nebo dovoz materiálu. „Nemocnice zajistí proškolení obsluhy, ochranné pomůcky, jídlo a ochranné očkování. O praní lůžkovin se postará nemocniční prádelna,“ uvedl náměstek pro léčebnou péči jindřichohradecké nemocnice Vít Lorenc. Záložní prostory v Domově mládeže by byly určeny pacientům s mírnějším průběhem nemoci. Lékaři budou na oddělení z nemocnice docházet. „Na internátu by byli umístěni stabilní pacienti, kteří nepotřebují kyslík. Jednalo by se především o sociální péči,“ doplnil Vít Lorenc. Město v případě potřeby poskytne schodolez, který je běžně v kulturním domě Střelnice.

Infobox: Ke čtvrteční 18. hodině (5.11. 2020) bylo na Jindřichohradecku podle hygieniků celkem 2 297 pozitivně testovaných lidí na covid-19. Region je tak třetím nejpostiženějším po Českobudějovicku a Táborsku v Jihočeském kraji. Za jeden den na Jindřichohradecku přibylo téměř 150 lidí s prokázaným koronavirovým onemocněním.