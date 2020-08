Jak přiblížila tisková mluvčí policie Hana Millerová, pánové diskutovali o aktuálních tématech. "Předseda Paračka se zajímal o stabilizační příplatek, o němž slovenská strana také uvažuje, neboť podle jeho slov reálně hrozí odchody zkušených slovenských policistů. K tomu místopředseda Synek předně konstatoval, že více než po roce, kdy byl stabilizační příplatek vložen do zákona, se minulý měsíc podařilo ministrovi vnitra nalézt 230 milionů na jeho financování, což však při avizované měsíční výši příspěvku 2500 až 5000 korun (před zdaněním) vystačí pouze na několik krajů a vybraných okresů s nejvyšším personálním podstavem," tlumočila.

Milan Synek také zmínil slib ministra vnitra, který dal na posledním jednání, a to, že se zasadí v příštím roce o takové navýšení rozpočtu, které by umožnilo poskytnout tento příplatek i v dalších krajích. "Jindřichohradečtí, potažmo jihočeští policisté tedy tento příplatek v letošním roce téměř jistě neobdrží. Sdělil slovenskému předsedovi také obavu, že pokud při takovémto podfinancování postrádá tento příplatek potenciál plošné stabilizace, může přinést nečekané problémy, a proto si myslí, že by slovenští kolegové měli při vyjednávání o takovémto příplatku pamatovat na dostatečné profinancování ještě před jeho případným zavedením," přiblížila Hana Millerová.

V souvislosti se stabilizací policejních sborů nadnesl Pavel Paračka problém finančního ohodnocení mladých policistů, na něž oba svazy dlouhodobě poukazují. "Oba republikoví předáci se následně shodli, že je v obou zemích zcela nedostatečné a je tak příčinou nepříliš úspěšného náboru nových policistů i jejich následného udržení u policie. Proto doufají, že s nastávajícími vyjednávání o rozpočtu vezmou vlády tyto skutečnosti v potaz a navýšením základních tarifů příslušníků podpoří nábor a zájem o práci u policie," doplnila další jednaný okruh.

Na přetřes přišla i další společná témata. Setkání bylo zakončeno příjemným posezením při živé hudbě u Nežárky pod jindřichohradeckým gymnáziem, kde slovenský předseda opět ocenil výjimečnost Jindřichova Hradce.