Mobilní rozhlas je pro Jindřichův Hradec novou aplikací, díky které může město moderně a efektivně komunikovat se širokou veřejností.

Obyvatelé Jindřichova Hradce se už mohou zaregistrovat do aplikace Mobilní Rozhlas. Potom budou dostávat důležité informace o dění ve městě, a to prostřednictvím esemesek, e-mailů nebo zpráv přímo do aplikace.