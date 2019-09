Zahraje pod vedením Vláda Valoviče v úterý 24. září 2019 od 19 hodin v Kulturním domě Střelnice. Orchestr vystupující pod křídly Českého rozhlasu má za sebou slavnou minulost, ale zdobí jej i pozoruhodná současnost. Každý jeho koncert je oslavou velkokapelového swingu a jazzu. Jindřichohradecký koncert ozdobí talentovaná zpěvačka česko-angolského původu Zuzana Gamboa, která se velmi dobře uvedla v soutěži Česko Slovensko má talent, a výborně swingující jihočeská vokalistka Petra Chlebníčková.

Big Band Gustava Broma zahraje v Jindřichově Hradci to nejlepší ze svého repertoáru. Zazní například swingové standardy orchestrů Counta Basieho, Bennyho Goodmana, Glenna Millera a dalších.. Začátky tohoto špičkového uskupení sahají do června roku 1940, kdy jeho členové poprvé veřejně vystupovali v hotelu Radhošť v Rožnově pod Radhoštěm. Od této doby vedl Gustav Brom kapelu nepřetržitě až do své smrti dne 25. září 1995.

V současnosti (a už téměř čtvrtstoletí) řídí orchestr Vladimír Valovič, známý slovenský jazzový hudebník, kterého uvedl do této funkce ještě Gustav Brom. Historie a plejáda úspěchů a ocenění tohoto orchestru jsou velmi bohaté. Vždyť doprovázel takové superhvězdy, jako jsou či byli Maynard Ferguson, Ray Charles, Dizzy Gillespie, Ray Conniff, Diana Ross, James Morrison a řadu dalších. A natáčel s početnou řadou domácích interpretů. O světovosti tohoto orchestru také leccos vypovídá to, že jej renomovaný americký jazzový časopis Down Beat zařadil svého času mezi desítku nejlepších ansámblů svého žánru na světě. Nahrávky Bromovců lze najít na šesti stovkách hudebních nosičů. To poslední samostatné, ryze autorské, natočil tento úctyhodný big band pod názvem Correspondance.

V sále kulturního domu Střelnice se představí pod vedením Vladimíra Valoviče šestnáct hudebníka včetně sólistů dosti zvučných jmen, jako jsou trumpetista Juraj Bartoš (mimochodem, kapelník Melody Makers Ondřeje Havelky), saxofonista Ondřej Štveráček či trombonista Přemysl Tomšíček.

Vstupenky můžete koupit v pokladně KD Střelnice a na www.kultura.jh.cz. Výtěžek koncertu pomůže nevidomým a slabozrakým prostřednictvím projektu Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu. Koncert bude natáčet a poté ze záznamu odvysílá v rámci svého pořadu V náladě swingu Český rozhlas České Budějovice na frekvenci 106,4 FM.

Jiří Kasal