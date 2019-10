Lokalita spadá do katastru Kluk, nicméně dotčené pozemky na okraji Píseckých hor patří městu.

Ačkoli mají vodní díla sloužit k zadržování vody v krajině a bojovat tak se suchem, skupina místních obyvatel se postavila razantně proti. Jedná se podle nich o monstrózní stavbu, která negativně ovlivní krajinný ráz. Poukazují také na to, že Jehnědský potok je bez vody a nedokáže nádrže zásobovat. Emilie Kuklová, která stojí v čele protestujících, upozornila také na to, že si akce vyžádá vykácení stromů. Na to reagoval jednatel Lesů města Písku Václav Zámečník: „O mně je celkem známo, že bych za každý strom dýchal, ale stromy v této lokalitě vykácím milerád. Jsou staré a stejně by šly k zemi.“

Ne všichni místní se postavili jasně proti. „V dnešní době, kdy je tak hrozné sucho, mi přijde absurdní bojovat proti podobným opatřením. Potoky jsou teď suché všude, ale v rybníku voda zůstane. Jen bych se přikláněl k vybudování pouze jedné nádrže místo dvou,“ zmínil Martin Lis, který žije v lokalitě Mlaka. Záměr podporuje také starostka Kluk Jana Hrdinová. „Za obec jsme dali nějaké připomínky, které byly zohledněny. Vody je málo, a tak jsem pro vybudování nádrží,“ řekla.

Podle místostarosty Písku Ondřeje Veselého odpůrci záměru nemají jediný odborný argument. „Na naší straně jsou kladná stanoviska odboru životního prostředí, lesů i Agentury ochrany přírody a krajiny. Máme svědomí čisté,“ poznamenal místostarosta.

Odbor životního prostředí vydal ke stavbě povolení, nicméně někteří obyvatelé oblasti coby účastníci řízení podali stížnost a věc nyní řeší krajský úřad. Ve čtvrtek 3. října se budou projektem zabývat i písečtí zastupitelé.