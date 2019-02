V Jihočeském kraji v uplynulém týdnu vzrostl počet respiračních infekcí (ARI) i chřipce podobných onemocnění (ILI). Celková nemocnost v regionu v mezitýdenním srovnání, které v pátek zveřejnili hygienici, stoupla jen mírně o 1,5 % na 1532 případů na sto tisíc obyvatel. Ale třeba na Strakonicku se zvýšila oproti předchozímu týdnu o plných třicet procent. Nemocniční zařízení hlásí další případ úmrtí pacienta v souvislosti s chřipkou. Trvá zákaz návštěv do některých zdravotnických a dalších podobných zařízení.

Nemocnost ARI v Jihočeském kraji podle okresů:

České Budějovice 1464 /100.000 (- 6 %)

Český Krumlov 1633 na sto tisíc (+5,2 %)

Tábor 1560 / 100.000 (- 6,2 %)

Prachatice 1661 /100.000 (- 0,7 %)

Jindřichův Hradec 1428 /100.000 (+1,4 %)

Písek 1476 /100.000 (+9,3 %)

Strakonice 1688 / 100.000 (+30 %) (!)

„V sedmém kalendářním týdnu jsme v Jihočeském kraji zaznamenali celkem 1532 případů onemocnění ARI na sto tisíc obyvatel. Ve srovnání s předcházejícím týdnem se jedná o mírný nárůst o 1,5 procenta. Nemocnost ale velmi výrazně stoupla na Strakonicku, a sice o 30 %. V souvislosti s chřipkou máme od zdravotnických zařízení hlášeny tři klinicky závažné průběhy chřipky pacientů na Táborsku, v jednom případě šlo bohužel o úmrtí," uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslava Kotrbová.

Celková nemocnost v Jihočeském kraji v 7. týdnu 2019 je 1532 případů na sto tisíc, mezitýdenní nárůst o 1,5 %.

„Růst jsme s výjimkou mladých lidí ve skupině 15 – 24 let zaznamenali ve všech dalších věkových skupinách, nejvíce ve věkové skupině osob starších šedesáti let. Největší výskyt evidujeme tradičně v kategorii předškolních dětí 0 - 5 let, kde je nyní výskyt případů 4507 na sto tisíc a počet onemocnění ve srovnání s předchozím týdnem vzrostl o 3,1 procenta. Celkově hodnotíme epidemiologickou situaci v kraji jako pokračování chřipkové epidemie,“ doplnila aktuální epidemiologická data Kvetoslava Kotrbová.

Co se týče jednotlivých okresů Jihočeského kraje, nejvyšší nemocnost nad průměrem kraje evidují hygienici v okresech Strakonice, kde je aktuální nemocnost 1688 případů na sto tisíc obyvatel a od předchozího týdne vzrostla o výrazných 30 procent, Prachatice, kde je nemocnost 1661 případů na sto tisíc (-0,7 %) a Český Krumlov (1633 případů, +5,2 %). V okrese Tábor výskyt poklesl na 1560 případů na sto tisíc obyvatel (-6,5 %), v okrese Písek je hlášeno 1476 případů na sto tisíc a nemocnost vzrostla v mezitýdenním srovnání o 9,3 %. Na Českobudějovicku je hlášeno 1464 případů na sto tisíc (- 6,0 %), a na Jindřichohradecku 1428 případů (+1,4.

„Co se týče chřipce podobných onemocnění (ILI), tady evidujeme mezitýdenní vzrůst počtu onemocnění a to celkem výrazně o 29,1 %. V současné době je výskyt chřipce podobných onemocnění v kraji 173 případů na sto tisíc obyvatel s tím, že nejvyšší počet případů hlásí lékaři v kategorii předškolních dětí (0 – 6 let, a to 383 na sto tisíc (50,2 %) a v kategorii školáků 6 – 14 let, kde je 280 případů ILI na sto tisíc (34,0 %). Mezi mladými lidmi v kategorii 15 – 24 let vzrostl o 47,0 % procenta, výskyt je tu momentálně 197 případů na sto tisíc. Počet chřipce podobných onemocnění vzrostl i mezi dospělými (135 na sto tisíc, +16,4 %) a poklesl mírně pouze mezi seniory (56 na sto tisíc, -1,8 %),“ uvedla ke statistice chřipkových onemocnění vedoucí protiepidemického odboru KHS Jitka Luňáčková.

„U ambulantních i hospitalizovaných pacientů je podobně jako v předchozích týdnech prokazována chřipka typu A. V tomto týdnu jsme zaznamenali jeden případ úmrtí pacienta v souvislosti s chřipkovým onemocněním. Zákaz návštěv trvá v Nemocnici České Budějovice, Nemocnici Jindřichův Hradec, Nemocnici Tábor, v Diakonii ČCE – středisko Blanka v Písku, od 9. 2. je pro návštěvy uzavřen Senior dům Soběslav a od 13. 2. Nemocnice Volyně,“ doplnila vedoucí protiepidemického odboru KHS Jitka Luňáčková.

Nemocnost ARI v Jihočeském kraji podle věkových skupin

0 – 5 let: 4507 případů na sto tisíc, +3,1 %

6 – 14 let: 2737 případů na sto tisíc, +4,6 %

15 – 24 let: 1620 případů na sto tisíc, - 11,2 %

25 – 59 let: 934 případů na sto tisíc, +4,1 %

Kategorie 60+: 552 případů na sto tisíc, +6,8 %