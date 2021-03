Vyprodané sazenice zaznamenává Lesní školka Cikar u Kardašovy Řečice na Jindřichohradecku. Nad chybějícími stromky se zamýšlí Petr Mládek, vedoucí školky. „Situace plošně a celorepublikově je velice špatná. Celkově sadební materiál v republice není, je ho nedostatek. Vlivem kůrovcové kalamity a vlivem různých nařízení vlády došlo k tomu, že lesní školky nejsou dnes v takovém stavu, aby byly schopny vyhovět poptávce,“ domnívá se Petr Mládek.

A vysvětluje, kde vnímá problém. Dříve měl podle jeho slov vlastník lesa povinnost zalesňovat do dvou let od vykácení. „Vláda ale před dvěma lety rozhodla, že tuto dobu prodlouží na pět let. Jenomže tímto rozhodnutím zapříčinila to, že dneska školkařské subjekty nemají přehled o tom, kdy soukromý vlastník bude zalesňovat,“ hovoří o změně. Smrk se podle něho pěstuje tři roky. „Není to obilí, abychom mohli reagovat z roku na rok,“ reaguje. Ze všech druhů sazenic je lesní školka u Kardašovy Řečice nyní vyprodaná.

Lesní školka Dobešov na Jindřichohradecku nemá o stromky nouzi. Avšak jednatel firmy Miroslav Pekař upozorňuje, že historicky stromky nejsou jako šrouby v továrně nebo housky v obchodě. „Tam se to vyřídí okamžitě. Stromek se ale pěstuje ze semínka. Smrk my vypěstujeme za tři roky. Před třemi lety, když začínala kůrovcová kalamita, naše lesní školka spálila na hromadě 100 000 krásného smrku, protože o něho nebyl zájem. Samozřejmě se tedy omezila výsev a pěstování smrku,“ přemítá Miroslav Pekař.

Poukazuje například na dostatek buku, dub naopak chybí. Na trhu je podle něho zájem o smrky. „Teď se musí čekat, než smrk doroste. Tyto vlny se neustále opakují. Buď je smrku nedostatek, a nebo dostatek. Lesní hospodář musí včas materiál objednávat. Zavolá si třeba půl roku předem do školky. A to není problém,“ říká. Zájem zaznamenal obzvlášť v době covidu. Lidé se podle něho probrali a mají čas jít do svého lesa a volají, že teď hned chtějí třeba smrk.

Třeba Firma Lescus Cetkovice s.r.o produkuje 35 milionů sazenic v Čechách, a to v lesních školkách Cetkovice, Dvory nad Lužnicí a v Karlových Varech. Jednatel společnosti Martin Rozmánek uvedl, že se společnost orientuje především na krytokořenné sazenice, které se v dnešní době jeví jako perspektivnější, než prostokořenné. „Zejména z důvodu manipulace sazenic před výsadbou a vyšší ujímavosti. Sazenice si u nás může zakoupit jakýkoliv vlastník lesa,“ poznamenává.

Nedostatek sazenic smrku podle něho není a ani nepředpokládá že by k němu došlo. „V současné situaci chybí na trhu sazenic v Čechách lípa a jedle. Lípa z důvodu dlouhodobé neúrody osiva a jedle, která je náchylná na pozdní mrazy, byla v posledních letech významně poškozena. Navíc se jedle díky dotacím stala velice žádanou komoditou a bude potřeba alespoň dva roky k jejímu rozpěstování,“ vysvětluje Martin Rozmánek.

Objednávky rok předem

Sazenice je potřeba podle Martina Rozmánka objednávat ve školkách s předstihem. „Lesní školky nejsou supermarket, aby školkaři čekali na poslední chvíli, jestli si někdo pro sazenice přijde nebo nepřijde. Proces pěstování a distribuce má svá pravidla a většina sazenic se pěstuje na objednání,“ říká. Stromky je dobré podle jednatele společnosti objednávat rok dopředu a zajistit si tímto způsobem požadované druhy a množství sazenic.

„V dnešní době, kdy vzhledem k opatření obecné povahy je možné prodávat sazenice po celé republice, školkaři jednoduše prodali sazenice na jiné místo v Čechách, kde sazenice kvůli kalamitě chybí. Sazenice jsou a budou, jenom je potřeba nečekat s objednávkou na poslední chvíli,“ zdůrazňuje Martin Rozmánek. Společnost má například 90% produkce, kterou bude prodávat na podzim, zasmluvněnou. „V současné době školkaři přijímají objednávky na podzimní zalesnění,“ shrnuje jednatel.