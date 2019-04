Na svém posledním jednání rozhodli radní města o vypsání zakázky na nové workoutové hřiště. Podle radního pro rozvoj a dopravu Bohumila Komínka bude hřiště vznikat na ploše poblíž páté základní školy a vajgarské knihovny.

„Hřiště nabídne rovnou třicítku stanovišť a upravenou dopadovou plochu s podkladními vrstvami,“ popsal radní s tím, že úřad do zakázky hodlá investovat 710 tisíc korun bez daně. Pokud radnice sežene firmu, která se do výstavby hřiště pustí, mohli by lidé venku poprvé posilovat už v srpnu. „Termíny realizace zakázky jsou stanové od 17. června do posledního července,“ doplnil Bohumil Komínek.

První hřiště pro venkovní posilování vyrostlo během loňského roku v prostoru městského parku pod gymnáziem, v sousedství sportovní klece. U plánovaného hřiště na sídlišti Vajgar se nejprve uvažovalo o jeho umístění na louce pod areálem aquaparku, na břehu rybníka Vajgar. Vznikne ale u 5. základní školy.