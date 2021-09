Po letech čekání a příprav by se obyvatelé Lišova a Štěpánovic měli dočkat obchvatu. Příští rok chce akci za 1,2 miliardy korun (bez DPH) zahájit Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD). Konečně by tak měly zmizet nekonečné kolony a dopravní zátěž, kterou bohužel v průběhu let provází také smutná bilance v podobě obětí na životech při nehodách.

Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD jsou vykoupeny téměř všechny potřebné pozemky. „Čekáme na vydání stavebního povolení, které by mělo být vydáno ještě během letošního roku,“ popsal stav příprav Adam Koloušek a doplnil, že na obchvat bude Lišov napojen dvěma sjezdy s mimoúrovňovými křižovatkami. Město obejde obchvat od jihu a Štěpánovice od severu. Výběrové řízení na zhotovitele zatím nebylo zahájeno. Přeložka současné silnice má končit napojením na stávající komunikaci u osady Vranín.

Místní jsou přesvědčeni, že obchvat bude přínosem. „Jsem tu sedm let a sedm let se o tom už mluví,“ reagovala na dotaz redakce k obchvatu Jana Slaná, provozovatelka cukrárny Kremrolka ve Štěpánovicích. O zákazníky se neobává. „Myslím si, že to spíš uvítám, budu moci alespoň otevřít dveře a větrat, to teď prostě nemůžete,“ říká Jana Slaná s tím, že neustálý proud vozidel provází hluk a prach, a nyní bude možné dát ven třeba i stolky.

Jako podnikatelka dodává, že kdo bude chtít za ní přijet, najde si ji. „Musím být tak dobrá, aby to lidem stálo za to,“ dodává Jana Slaná.

Podobně vidí situaci Milan Mrkáček, který je majitelem lišovského Relaxcentra Mrkáček. „Já si myslím, že pro Lišov to bude přínos, ta frekvence vozidel je mnohdy neúnosná,“ poukazuje na velikou hustotu provozu Milan Mrkáček. Podnikatelům podle něj obchvat neublíží. „Firmy, které jsou v Lišově desítky let zavedené, tam si vždycky zákazníci najdou cestu,“ míní Milan Mrkáček. Poukazuje také na to, že do města budou dva sjezdy, jeden od Třeboně nedaleko Relaxcentra. „To kvitujeme,“ zdůrazňuje podnikatel s tím, že se nebude nutné po vjezdu do Lišova nějak obracet a vracet na hlavní tah oklikou. „Kdyby tu nebyl sjezd, tak bychom byli odříznuti,“ upozorňuje Milan Mrkáček.

Vizualizaci samotné stavby I/34 Lišov - Vranín si můžete prohlédnout v odkazu na stránkách Ředitelství silnic a dálnic České republiky:

Výhledově pak sám připravuje na svém pozemku pro Lišov další novinku – obchodní zónu. „Lidé teď jezdí nakupovat do Třeboně nebo do Budějovic. I menší města jako Borovany už mají takové menší nákupní zóny. Tady není nic takového,“ říká podnikatel a připojuje, že by to Lišovským rozšířilo nákupní možnosti.

Na obchvat Lišova a Štěpánovic má navázat v budoucnosti i úprava úseku mezi Vranínem a hranicí okresu. „Stavbu plánujeme zahájit během roku 2025,“ uvedl Adam Koloušek. Pak by celá trasa z Českých Budějovic do Třeboně měla moderní podobu.