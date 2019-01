Lodhéřov – Na 80 lidí se zapojilo do sobotního pochodu z Lodhéřova na Čertův kámen u příležitosti Dne proti úložišti.

Protestní akce se konala na všech místech po celé České republice, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště. Na Jindřichohradecku se jedná o lokalitu Čihadlo, která zahrnuje katastry dotčených obcí Lodhéřov, Pluhův Žďár, Deštná a Světce.

Důvody odporu:

- stát nerespektuje názor obyvatel v obcích ohrožených výstavbou úložiště

- o zahájení průzkumných prací usiluje, aniž by bylo legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu

- přijetí návrhu zákona, který by postavení obcí posílil na úroveň obvyklou v zahraničí, stát bojkotuje

- na znění návrhu se přitom shodli zástupci samospráv, neziskových organizací, ministerstev i odborníci z oblasti práva, sociologie a jaderné bezpečnosti





Podle místostarosty Pluhova Žďáru Petra Nohavy pořád nebyly vyslyšeny požadavky obcí, aby měly v procesu rovnoprávné postavení.

„Stát se rozhodl do země uložit tisíce tun vysoce radioaktivního odpadu. Obavy nás všech jsou pochopitelné, podobná stavba není nikde na světě v provozu. Ovšem jak máme věřit slibům státu o zajištění bezpečnosti, když do této doby nevystupuje zrovna seriózně, mění pravidla za pochodu, ruší dané sliby a není schopen umožnit obcím rovnoprávné postavení v celém procesu," říká Petr Nohava a dodává, že úložiště je stavba, která tady bude navždy a může ovlivnit i další generace. „Nelze ji rozebrat a převézt o kousek dál. Rozhodnutí o výstavbě úložiště není možné uspěchat," dodal.

V současné době SÚRAO zažádalo o vypsání průzkumu území, obce se odvolaly, byl podaný rozklad a nyní se čeká na rozhodnutí ministerstva. To má přijít každou chvíli.

Starosta Okrouhlé Radouně Zdenek Leitner na adresu zamýšleného hlubinného úložiště říká, že i v minulosti stát dopustil devastaci přírody na řadě míst, například v jihočeských Mydlovarech: „Nebezpečně si zahráváme s možností, že dalším generacím předáme namísto zdravé přírody obrovský problém v podobě unikajícího jaderného odpadu pod jejich domy."

Petra Šandová z Lodhéřova se kvůli pracovnímu zaneprázdnění pochodu nemohla zúčastnit, ale je přesvědčená, že stejně pokud by se jednou o záměru úložiště zde postavit rozhodlo, že proti tomu stejně moc nikdo nezmůže: „Spíš by bylo dobré využít různé finanční kompenzace a výhody pro rozkvět obce. A pokud by k realizaci došlo a přineslo by to práci lidem, tak proč ne."

STANOVISKO SÚRAO:

Ve stanovisku Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) k sobotním protestním akcím se hovoří o tom, že výběr vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů je v České republice na samém začátku. V současnosti je předběžně vytipováno sedm lokalit, kde lze očekávat vhodné geologické podmínky. Jedná s o lokality Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Kraví hora, Magdaléna.

„K výběru finální lokality kolem roku 2025 je však třeba realizovat řadu kroků tak, aby budoucí řešení bylo proveditelné a prokazatelně bezpečné. Právě na bezpečnost budoucího úložiště jsou kladeny velmi náročné požadavky a jejich naplnění a prokázání není možné bez skutečně detailní znalosti horninového masívu. Tohoto bez geologických průzkumů nelze dosáhnout. Přitom geologickými průzkumy a i následnou výstavbou masív nesmí ztratit své jedinečné vlastnosti, být přírodní bariérou proti možnému úniku radionuklidů do životního prostředí," píše se mimo jiné ve stanovisku SÚRAO.

Správa úložišť s obcemi ze všech sedmi lokalit komunikuje dlouhodobě a pravidelně. „Setkáváme se jak se zastupiteli obcí, tak s místními občany na různých jednáních a veřejných besedách, ale i v rámci organizovaných exkurzí. Jsme si tedy velmi dobře vědomi rozdílnosti názorů na hlubinné úložiště a na průzkumy, a to nejen mezi lokalitami, ale i uvnitř jednotlivých obcí," pokračuje znění stanoviska.

Ředitel správy úložišť Jiří Sovák zdůrazňuje, že postoj odpůrců respektují.

„Jejich výhrady jsou pro nás důležitým indikátorem toho, jakým oblastem musíme v komunikaci s lokalitami věnovat více pozornosti," říká Jiří Slovák.

Pro nalezení budoucího konsensu při výběru kandidátních a finální lokality je komunikace zásadním nástrojem a předpokladem. Správa úložišť přitom upřednostňuje dialog. Soustředí se na takové akce, kde může ukázat, jak je s vyhořelým palivem nakládáno, jaký výzkum pro podpoření budoucího řešení je nutný, jak problém řeší jiné země.