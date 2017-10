V Los Angeles už někteří Češi odvolili

Los Angeles - Na Generálním konzulátu České republiky v Los Angeles mají již první volební den za sebou.

Češi mohou volit také na Generálním konzulátu České republiky v Los Angeles.Foto: Jana Biskupová

První zájemci o hlasování v parlamentních volbách tady klepali na dveře již dvě hodiny před zahájením voleb, tedy kolem čtvrtečního poledne místního času. Mezi prvními tady odvolila i Jana Biskupová, která studovala na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře a nyní pracuje právě na konzulátu v Los Angeles.

"Volit jsme začali hned po latinské Americe. Pro mě to takto bylo poprvé. A i když žiju v zahraničí, dění doma hodně sleduji a bylo to pro mě hodně důležité," říká. Do volební místnosti s ní přišel i její syn Martin, který se mohl zabavit v dětském volebním koutku. Svůj hlas prý dal Krtečkovi.

Volby v Los Angeles začaly již ve čtvrtek ve 14 hodin místnoho času, první volební den tady tak již mají za sebou. Volební místnost tady bude otevřená znovu v pátek od 14 do 21 hodin tamního času, což znamená, že odvoleno tady budou mít v sobotu v 6 hodin ráno středoevropského času. Jak ale Jana Biskupová upozornila, sčítání hlasů začne ale ve stejnou dobu jako v České republice, tedy v sobotu ve 14 hodin středoevropského času.