„Už je vyvrtáno, nyní je vrt vystrojován a připravuje se na provedení hydrodynamických zkoušek,“ zmínila starostka Lužnice Kateřina Kalátová. Zkoušky budou trvat deset dnů a ověří vydatnost vrtu a kvalitu podzemní vody.

Stávající vrt se nachází v blízkosti úpravny a pochází ze začátku 80. let minulého století a je na hranici životnosti. „Vrt je hluboký 30 metrů a v případě jeho zhroucení by se obec ocitla bez zdroje pitné vody. To byl vlastně i důvod, proč jsme začali s budováním nového,“ vysvětlila starostka.

Nový vrt vyjde na téměř půl milionu korun a obci na jeho uhrazení přispěje Státní fond životního prostředí. Pokud vše půjde podle předpokladů, ochutnají z něj obyvatelé Lužnice vodu nejpozději v roce 2021. „Až budou hotové zkoušky a budeme vědět, jak je vrt vydatný, jestli naše potřeby pokryje, potom se rozhodneme, zda se na něj napojíme,“ dodala Kateřina Kalátová.

Lucie Váchová