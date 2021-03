To je velký skok: od zdravotnictví ke starostování. Proč jste se tak rozhodl?

Posledních šestnáct let jsem pracoval v hotelu v Rakousku, pendloval jsem mezi Rakouskem a Majdalenou. Život v Majdaleně, kde jsem ženatý, mě zajímal. Když jsem do funkce nastoupil, myslel jsem si, že člověk musí řešit úplně všechno. Zaměřil jsem se postupně na své kompetence…Mám to štěstí, že v Majdaleně fungují velice dobře mezilidské vztahy. Máme vynikající zastupitelstvo. Majdaleňáci jsou otevřená komunita a já jsem od začátku cítil, že rád žiji mezi lidmi a chtěl jsem aby život v obci nebyl fádní.

Jaké investiční plány jste již uskutečnil?

Dokončili jsme největší investiční akci, což byla rekonstrukce malotřídní školy. Je to historická budova z roku 1841. V sousední blízkosti školy máme i školku. Vloni jsme například vyměnili okna v kulturním domě, pořídili jsme také mobilní pódium, zastřešení, zkrátka chceme vytvořit zázemí pro různé kulturní akce.

A letos v obci chystáte nějaké větší investice nebo spíše budete šetřit?

Zjistil jsem, že úplně šetřit za každou cenu nedává smysl. Investice musíme plánovat a připravovat. Hrnou se na vás různé výzvy, a když nemáte projekty, tak je těžké něco realizovat. Chystáme úpravu v okolí hřbitova. Jedná se o úpravu zeleně, cesty, obnovu stromů a keřů a další.

Řešíte nějakým způsobem rušnou dopravu, která táhne z Majdaleny na Vídeň?

Tady ta hlavní silnice je neštěstí. Hluk je to nejmenší. Rychlost je průšvih. Máme v obci povolenou 70km/h. Dopravní policisté nám řekli, že tu nesplňujeme parametry pro rychlost 50km/h. Spousta dětí chodí podél hlavní silnice do školy, přijde mi, že je to nebezpečné. Policisté tu rychlost měří, ale mě to přijde z hlediska bezpečnosti, málo.

Lidé projíždí Majdalenou třeba, když míří v létě na pískovny.

Pískovny to je další velké téma, protože na přilehlých pískovnách je všude zákaz koupání. Bohužel tu nikdo lidi nepokutuje, jsou bohužel často neukáznění. Přitáhnou si kempingové stany a nechávají po sobě nepořádek. Lidé jezdí na pískovnu zvanou Tušť a Cep.

Kromě blízkých pískoven tu také máte řeku Lužnici.

Řeka Lužnice je zde velice vyhledávaná vodáky, jezdí se ze Suchdola nad Lužnicí, kromě toho, že je to místo, kde vodáci mají zázemí, tak v sezoně i mimo sezonu, tam často zpíváme. Pro mě je to tábořiště nesmírně důležité. Potkal jsem se tu s politiky, herci…Lužnice nám sem přinese vždy zajímavé lidi.

Mimo to, že jste starostou, chodíte tu mezi lidi?

Hrál jsem v minulosti v Horažďovicích, odkud pocházím, loutkové divadlo. Nyní jsem zdejším hercem-ochotníkem. Životem mě provázela hudba. Byl jsem kytarista, prošel jsem různými žánry, ve vsi jsme měli kapelu. Na klarinet si zahraji okrajově. Muzika je můj koníček. V létě se scházíme právě na zmiňovaném tábořišti, kde hrajeme a zpíváme.