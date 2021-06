Zdroj: Deník

Dobrovolní hasiči jsou velmi aktivní. Nyní společně s obcí Hrachoviště pracují na přípravě projektu nové požární zbrojnice, která by sboru zajistila důstojné útočiště.

Hasiči se podílí s obcí také na kulturních a společenských záležitostech. Každoročně staví májku, také mají požární hlídku při pálení čarodějnic. Chystají i loučení s létem a v zimě se převlékají za čerty. Koronavirus ale v posledních dvou letech veškerou zábavu pozastavil. Předseda sboru Roman Bílek k situaci dodává: „Věříme, že vše společně zdárně překonáme a pomůžeme do obce vrátit tradiční kulturní a společenské akce.“

Ze života myslivců

Myslivosti se v obci věnuje deset myslivců. Nejstaršímu je přes sedmdesát let, nejmladšímu je jedenadvacet. V letošním roce nakoupili myslivci dvacet kusů bažantů, které vypustili do honitby. „V honitbě se také vyskytuje zvěř, která škodí myslivosti, to je třeba liška, kuna nebo jezevec,“ poznamenal Zdeněk Mráz, hospodář Mysliveckého spolku Hrachoviště – Tetřívek. Hospodáře dělá osmnáct let.

„V naší honitbě se vyskytuje zvěř srnčí, zvěř černá, příležitostně i zvěř vysoká a dančí. S drobnou zvěří je to slabší, máme kmenový stav zajíců,“ upřesňuje. Myslivci se mimo jiné účastní v obci různých aktivit. „Vyřezávali jsme pro obec náletové dřeviny. Uklízeli jsme starou nefunkční oplocenku. S obcí pořádáme i myslivecké bály,“ vyjmenoval některé z akcí Zdeněk Mráz. Dříve také myslivci pořádali zkoušky loveckých psů velkých plemen.