V muzeu se představí dráteníci

Dačice - V muzeu a galerii v Dačicích zahájí novou výstavu zajímavým doprovodným programem.

Výstava Dráteníkův rok v dačickém muzeu.Foto: archiv muzea

Dráteníkův rok aneb kouzla z drátků, to je název nové výstavy, která bude zahájena v neděli ve 14 hodin v Městském muzeu a galerii v Dačicích. Již od 13 hodin už ale začne doprovodný program, na kterém se budou bavit malí i velcí. Do 16 hodin tady budou k vidění ukázky drátenického řemesla a čtyři vystavující dráteníci budou předvádět svůj řemeslný um. Samozřejmě bude možno si od nich i něco zakoupit.

Na výstavu se

můžete vypravit od úterý do pátku vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin a v neděli od 13 do 16 hodin.

Na výstavě představí své práce členové Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků. Návštěvníci se mohou těšit na nespočet ukázek starého drátenického řemesla. Kdo chce na vlastní oči spatřit odrátované hrnky, drátované misky, talíře, šperky, ozdoby, betlémy, klobouky, postavičky lidské i zvířecí, má jedinečnou možnost právě na této výstavě, která potrvá až do konce ledna.

Své výrobky budou prezentovat Lada Borecká, Alena Kulhánková, Věra a Josef Pichovi, Zdeněk Slavata, Monika Sochůrková, Věra Studená a Ladislav Šlechta.