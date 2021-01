Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 89 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem 101 nemocných se uzdravilo. Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 od vypuknutí pandemie tak k nedělní osmnácté hodině v regionu vzrostl na 51 550. Počet vyléčených se zvýšil na 45 191 a aktuálně pozitivních mezidenně klesl o 12 na 5 538 osob. Od loňského března, kdy byl v Jihočeském kraji zaznamenán první případ onemocnění, zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 821 úmrtí.

Od soboty do neděle přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 308 suspektních vzorků a 11 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k nedělní 18. hodině 89 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 48 žen a 41 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (42), Českokrumlovsku (28) a Jindřichohradecku (8).

„V devětačtyřiceti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a v deseti na pracovišti. Nově onemocněli tři zdravotníci, tři sociální pracovníci a dva klienti sociálních služeb. Infikoval se i jeden žáček mateřské školy. U ostatních případů zatím zdroj nákazy nebylo možné identifikovat. Nicméně ve třech posledních lednových týdnech vidíme postupný pokles počtu nových případů. Ve druhém lednovém týdnu od čtvrtého do desátého ledna jsme v kraji verifikovali celkem 4 506 případů, průměrný denní přírůstek byl přibližně 644 případy, ve třetím týdnu od jedenáctého do sedmnáctého přibylo 3 047 případů, průměr na den byl tedy přibližně 435 nových případů, a v posledním čtvrtém týdnu od osmnáctého do čtyřiadvacátého jsme za týden potvrdili 2371 případů, na den tedy průměrný přírůstek činil 339 případů,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Od začátku školního roku se v regionu s nákazou COVID – 19 setkali žáci, studenti nebo pedagogové v celkem 421 zařízeních, to je zhruba 51 % z celkem 829 školských zařízení v Jihočeském kraji. V současné době jsou v provozu MŠ, dětské skupiny a od 4. ledna 1. a 2. třídy ZŠ. „K dnešnímu datu je v našem kraji uzavřeno 9 mateřských škol, ve 23 dalších jsou uzavřeny pouze jednotlivé třídy, ze základních škol není uzavřena žádná. V prvních a druhých třídách se objevují pouze jednotlivé případy pozitivity u dětí nebo pedagogů, aktuálně ve dvanácti základních školách v regionu,“ doplnila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Marie Nosková.

Aktuální rizikový index protiepidemického systému PES, platný pro celou ČR, zůstal v neděli 24. ledna druhý den po sobě na hodnotě 69 bodů. Jedenáctý den v řadě tak nadále setrvává v parametrech čtvrtého stupně koronavirového rizika – vážný stav.

Ze stávajících 5 538 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 749 na Českobudějovicku, 982 na Jindřichohradecku, 712 na Táborsku, 653 na Písecku, 534 na Českokrumlovsku, 482 na Strakonicku a 426 na Prachaticku. 821 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 154 650 vyšetření. V povinné karanténě se k nedělní 18. hodině nacházelo 1 877 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu zvýšil o 11 na celkových 12 452,“ konstatovala zástupkyně epidemioložky jihočeské KHS Gabriela Žampachová.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v neděli večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 27 450 žen a 24 100 mužů. Z celkových 51 550 dosud potvrzených případů je 15 784 z Českobudějovicka, 8 639 z Táborska, 7 694 z Jindřichohradecka, 6 128 z Písecka, 5 569 ze Strakonicka, 3 912 z Prachaticka a 3 824 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 4 401 dětí ve věku do 14 let, z toho 878 do čtyř a 1 468 do devíti let. 5 086 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 6 652 do kategorie 25 až 34 let, 8 750 do kategorie 35 až 44 let, 10 051 případů do kategorie 45 až 54 let a 7 388 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 9 222 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Kam na testy

V současné době stále pokračuje dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Vzhledem k tomu, že počet odběrových míst pro antigenní testování a jejich provozní doba se může měnit dle zájmu ze strany veřejnosti, je dobré sledovat webové stránky jihočeských nemocnic nebo web Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/ .

KHS Jihočeského kraje