Nová Bystřice - Další úpravy Mírového náměstí, zasíťování parcel Za Mládkem a dokončení lékařského domu. To jsou pro letošek největší investiční akce v Bystřici.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Příjmy zhruba 69 milionů, výdaje přes 100 milionů. Tak vypadá letošní rozpočet Nové Bystřice. „Rozdíl pokryjeme přebytkem hospodaření z minulých let,“ vysvětlil starosta Vladimír Bláha. Město má v současné době úsporu na svých účtech ve výši zhruba 70 milionů korun.

A které největší investice mají letos Bystřičtí v plánu?



„Největší investicí je dostavba zdravotního domu, do kterého by se měli soustředit všichni lékaři, vyjma jednoho obvodního doktora, a měla by se tam přestěhovat i lékárna. Loni jsme do něj vložili sedm milionů, letos bychom tam měli dofinancovat ještě zhruba 35 milionů korun,“ uvedl starosta.



Podle jeho slov je nyní těsně před dokončením hrubá stavba. Stavební firma o svátcích nepracovala, zpátky se vrátí v příštím týdnu. Starosta Vladimír Bláha doplnil, že na lékařském domě je už hotová střecha, nyní bude na řadě výměna oken a zařizování vnitřních prostor.





„Mezi další velké akce patří dokončení rekonstrukce Mírového náměstí kolem dvou milionů. Tam měníme povrchy z betonových dlaždic a vracíme zpět kamennou mozaiku. Plánujeme také zasíťovat stavební parcely v lokalitě Za Mládkem, zde jsou odhadované náklady kolem šesti milionů,“ popsal starosta.