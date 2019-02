V Peči a její místní části Urbaneč bude co nejdříve zahájena výměna světelných bodů veřejného osvětlení za ledkové. Náklady se budou pohybovat kolem 800 tisíc korun bez DPH.



Kompletní výměna veřejného osvětlení za nové lampy včetně moderních světel za částku zhruba 3,5 milionu korun bez DPH čeká rovněž Lidéřovice. Jak vysvětlil starosta Peče Bohumil Kašpárek, je realizace naplánovaná tak, aby probíhala současně s pracemi energetické společnosti E.ON. Ta bude v Lidéřovicích ukládat stávající vzdušné elektrické vedení do země.



„Záměrem modernizace veřejného osvětlení je úspora elektřiny. Práce bychom chtěli mít hotové do konce letošního roku,“ nastínil starosta Bohumil Kašpárek. Peč nyní chystá výběrové řízení na dodavatele prací.