Prodavačky se nezastavily ani druhý den po rozvolnění v obchodech s dětskou obuví a v papírnictví. Radost z nákupů mají teď hlavně ženy, které v nouzovém stavu musely dětem objednávat boty i školní potřeby přes internet.

Papírnictví v Třeboni. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Třeba v Třeboni lidé přicházeli v úterý ráno pro školní potřeby do papírnictví na náměstí T. G. Masaryka. „Dokupuji dceři věci do školy, jako fólie, fixy, vybírala jsem výtvarné věci, sešity a lepidla, které došly. Nakupovala jsem jinak přes internet, poštovné se ale nevyplácí. Dnes jsem tu utratila přes čtyři sta korun,“ podotkla Petra Augstenová, učitelka z třeboňského gymnázia. „Pracuji distančně, učím matematiku a tělocvik. Doma mám dvě malé děti. Vše jsme museli zvládnout. Naštěstí mám studenty, kteří se chtějí učit. Mnohým vyhovovalo to, že si našli své tempo,“ hovořila v papírnictví o své profesi a vzdělávání na dálku.