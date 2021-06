Na očkování proti covidu mohou přicházet mladší ročníky. Těch ale v jindřichohradeckém očkovacím centru v pondělí ráno vidět mnoho nebylo. Na devátou spíše dorazili lidé středního věku. Očkování běželo hladce.

Jindřichohradecké OČKO. | Foto: Deník/Jitka Davidová

"Cítíme se prozatím dobře, je to v pohodě. Dali nám vakcínu Phizera. Snad to bude bezpečné. Přítel mě namotivoval, abych se nechala očkovat. Chvíli jsem váhala a vyčkávala. V dnešní době to budete potřebovat ale všude, si myslím," sdělila po očkování 55letá Lenka Rusňoková, která přijela z obce Hamr u Chlumu u Třeboně s přítelem Zdeňkem Pickou.