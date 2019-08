Popelín – První zmínka o obci Popelín pochází z roku 1349. V letošním roce je to tedy už 670 let. Při této příležitosti se tu připravuje setkání občanů a rodáků, které proběhne v sobotu 24. srpna.

Popelín. | Foto: Deník / Redakce

Program začne už v deset hodin dopoledne. Až do 13 hodin si zájemci mohou prohlédnout obecní úřad, základní i mateřskou školu nebo navštívit Popelínský pivovar. Slavnostní zahájení je naplánováno na 13. hodinu v zámeckém parku. Zároveň tu zástupci obce na svět přivítají novou knihu nazvanou 670 let obce Popelín. Následovat bude koncert hudební skupiny Sedmikráska, která bude hrát až do páté hodiny odpolední.