Práce na rekonstrukci budou rozdělené do dvou fází. „První bude trvat od 9. května do 28. srpna a objízdná trasa bude vedena obousměrně ulicí Čsl. Legií, Ruských legií a 28. října. Jízdní řády MHD ani veřejné linkové dopravy se nemění. Zastávky sídliště Hvězdárna a U Václava budou dál v provozu,“ upřesnila mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková a dodala, že změna nastane až na konci letních prázdnin, kdy dojde na opravu samotné křižovatky ulice Václavské a 28. října. „Křižovatka bude od 28. srpna do 14. října neprůjezdná a dojde ke změně objížďky i provozu MHD. Jak konkrétně bude režim dopravy během druhé fáze rekonstrukce v těchto místech vypadat, budeme informovat,“ avizovala mluvčí města.