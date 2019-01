Jindřichův Hradec – Tímto týdnem počínaje je uvědomělým lidem k dispozici hradecká prodejna ekologické drogerie a přírodní kosmetiky, kde se zboží nakupuje takzvaně bez obalu.

To znamená, že si zákazník přinese svůj vlastní obal, který si podle potřeby naplní třeba ekologickým pracím práškem nebo zubní pastou.



„Dvě mladá děvčata neměla vlastní obaly, a tak si nakoupila do obalů, které jsou zde volně k dispozici. Jedná se o klasické obaly z domácnosti, které se takto vhodně recyklují. Koupily si ještě kartáčky na zuby z přírodních materiálů, které se v přírodě bez problémů opět rozloží,“ popisuje radostné zahájení provozu majitelka Hana Dubovská.



A co přesně zákazníci v Husově ulici poblíž městského úřadu nakoupí? „Seženete zde vše, co běžná domácnost potřebuje k úklidu, praní a mytí nádobí. Z hlediska kosmetiky nabízím bohatý sortiment k péči o tělo – mýdla, přírodní deodoranty, kondicionéry, šampony, krémy, oleje i zubní pasty,“ doplnila k přírodě šetrná majitelka.



Hradecký obchod bez obalů, Jindřichohradecké Zero, je vybaven i nákupním zlepšovákem v podobě nástěnky. Sem zákazníci sepisují společný nákup na příště, pokud jim v prodejně nějaký výrobek chybí.



„Každý den můžeme měnit svět. Obchod jsem otevřela proto, abych měla kde nakupovat bez obalů a ostatní se mohou přidat. Začátečníkům poskytuji k nákupu ekologické poradenství zdarma,“ zve Hana Dubovská.