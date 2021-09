V Rakousku v roce 1965 proběhla správní reforma, která tlačila malé obce ke slučování do větších celků, protože větší obce získávaly na jednoho obyvatele víc šilinků než menší. V roce 1971 tak sloučením čtrnácti obcí vznikl takzvaný velký Zwettl – dnes rozlohou největší obec v Dolním Rakousku, čtvrtá největší v celé zemi.

"Jindřichův Hradec, partnerské město Zwettlu, je odtud vzdáleno zhruba 80 km. Přeshraniční život mezi Rakouskem a Českou republikou a zejména pak mezi zdejšími regiony Jihočeského kraje a Waldviertelu pulsuje k radosti obyčejných obyvatel, ku prospěchu turistického ruchu i výměnného obchodu. Přes různé nepatrné odlišnosti toho máme stále více společného," řekl při projevu během oslav starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák a představitelům Zwettlu i občanům pogratuloval k dosaženým úspěchům a popřál dalších neméně úspěšných padesát let.

