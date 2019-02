Stávající hasičárna už nevyhovuje ani kapacitou, ani vybavením. Z toho důvodu přikročili letos v Kardašově Řečici k výstavbě nové zbrojnice na novém místě – na místě zvaném „Zadražilovna“ v Palackého ulici, který město získalo v aukci od ministerstva financí a následně nechalo zdemolovat dům, který zde stával.



Podle starosty města Petra Nekuta v boji o zakázku mezi pěti firmami zvítězila českokrumlovská společnost Vidox s nejnižší nabídnutou cenou kolem 26,8 milionu. „Hotovo by mělo být na jaře příštího roku. Firma u nás není neznámá, prováděla u nás již přestavbu malé školy, výstavbu domu číslo 77 či rekonstrukci kuchyněk ve školce,“ popsal.



A co všechno se do nové hasičské zbrojnice vejde? „Součástí stavby budou jak čtyři garážová stání pro techniku, šatny, sociální zařízení, klubovna, dílna, byt správce, velký dvůr pro údržbu a mytí techniky, parkoviště, věž na sušení hadic s lezeckou stěnou, ale i posezení pro odpočinek našich hasičů,“ uvedl starosta Petr Nekut a doplnil, že pozemek je dostatečně velký pro všechny uvedené aktivity, je kousek od středu města a stavba zkulturní doposud nevábnou část města.