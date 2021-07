Čtyřčlenná parta dobrovolníků vyjela z Kardašovy Řečice na Moravu 26. června. Mezi dobrovolníky byli starosta SDH Tomáš Tourek, Petr Šimlík, David Křiváček a Jaroslav Skalník. Domů se vrátili 28. června pozdě v noci.

Tomáš Tourek, starosta SDH, přibližuje, co prožíval, když do Lužic dorazil. "Je to úplně jiné než na fotkách, protože když člověk vidí katastrofu na místě, tak ta atmosféra tam na vás dolehne. Člověka to chytí za srdce, když vidí tamní obyvatele… Takovou katastrofu jsem ještě nikdy nezažil a myslím, že to nezažil nikdo. Během pár minut tam tornádo převrátilo život na ruby," líčí hasič. Dobrovolníci v Lužicích komunikovali s obyvateli i s lékaři. "My jsme se tam bavili s psychology, říkali, že dokud lidé pracují, tak je to dobré, ale pak to na ně dolehne," sdělil Tomáš Tourek, který s kolegy pracoval v ulici Důlní. "Točil se tam kontejner za kontejnerem, něco vyklízela technika, jinak jsme pomáhali ručně," přiblížil práci od rána do večera.

Po návratu domů museli ale vypomoct i v Řečici. "Postihl nás silný vítr a nešel tu proud. Vzali jsme další den motorové pily a šli jsme nanovo," poznamenal dobrovolník. V Řečici se také uskutečnila sbírka na podporu obyvatel, které na Moravě postihlo tornádo. "Sbírka už je ukončena, věci již byly předány," řekl, jak lidé ihned vypomohli. Rodina dobrovolníkům na sociální síti děkovala.