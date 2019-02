Koncem roku tak proběhla kolaudace nového vrtu přímo v obci, naopak vrt v Matějovci čeká na vydání stavebního povolení. Letos by se Rudolečtí chtěli pustit do opravy původního vodovodu v okolí školy, jehož obnova navazuje na projekt zasíťování nových parcel.



Podle informací starosty obce Luďka Plucara původní vodovodní síť z přelomu 60. a 70. let minulého století praská a dochází tak k úniku vody. „Vodou chceme maximálně šetřit. Požádáme o dotaci na obnovu vodovodu ze státních zdrojů. Nechceme však využívat evropských peněz, které pak stanovují výši vodného,“ vysvětlil.



Rekonstrukce rozvodu vody navazuje také na nový územní plán, který byl schválen na sklonku loňského roku. Vodovod by umožnil zasíťování nových stavebních parcel v Rudolci naproti fotbalovému hřišti.