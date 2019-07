Program se vždy snažíme sestavit tak, aby si každý přišel na své. Můžu potvrdit, že se i letos sejdou v Jindřichově Hradci nejen výborní muzikanti, ale zároveň bezvadní a příjemní lidé, kteří si to k nám přijedou užít a podělit se s vámi o radost z muziky a příjemné atmosféry.

A na koho se tedy můžete těšit: Zakladatelem festivalu je jindřichohradecká vokální skupina X-tet, která zde jistě nesmí chybět. Svými úpravami písní se pohybuje mezi spirituály, folkem a swingem. Barevnost a souznění pětice jejich hlasů vás jistě chytí za srdce.

Název kapely Hluboké nedorozumění by pro někoho mohl být znamením nepochopení nebo blížícího se problému. Folku znalé publikum však již ví, že jde o velmi milou partičku, která hraje vlastní písně pohybující se někde mezi trampem a folkem. Při jejich poslechu budete mít potřebu vzít kytaru a přidat se do party.

Šany, výbornou písničkářku, zpěvačku Petru Šanclovou budete jistě znát třeba z Bokomary nebo z kapely Vlasty Redla. Za svou kariéru spolupracovala se spoustou známých muzikantů. Na Zpívání jí letos uslyšíme dvakrát. Její sólový recitál bude jistě ozdobou festivalu.

Za kapelou Crosscountry se skrývají jména Jirky a Zuzky Maškových s jejich přáteli. Našli bychom zde velké množství pojítek se spoustou interpretů nejen z folkové scény. Není také divu, pohodovou atmosféru při natáčení v Good Day Records (nahrávací studio Maškových), kterou jsme zažili na vlastní kůži, můžu všem jen doporučit. Jak napovídá název kapely, její repertoár se kříží všemi žánry a hudebními vlivy. Nudit se tedy nebudete.

Spolektiv je další zárukou kvality a do Jindřichova Hradce jistě patří a má zde i své příznivce, a to nejen proto, že má kořeny v jižních Čechách. Členové po dvaceti letech obnovené kapely se netají tím, že hraní pro diváky je pro ně doslova živou vodou a tak přijďte ochutnat.

S jistou nadsázkou lze říci, že na Zpívání přivítáme také druhou nejstarší folkovou kapelu u nás - Antikvartet Dušana Vančury (Spirituál kvintet). Jedná se o vokální seskupení, které nezná žádná žánrová ani historická omezení. Pohybuje se napříč staletími a hudebními směry i přesto, že vlastní založení původní kapely pamatují jen někteří. Dušanovy texty a aranže si oblíbí snad každý a zůstanou vám dlouho v paměti.

A abychom měli kolekci hudebních perliček letošního Zpívání úplnou, je třeba říci, že nám bude ctí uvítat na festivalu Pavlínu Jíšovou, která zde vystoupí společně se Šany. Zde není co dodávat, neboť to zkrátka musíte zažít! Celým odpolednem a večerem vás provede Zdenek Schwager, znalec slova a všech výše uvedených účinkujících. Hlady a žízní nezhynete, muzejní kavárna si jistě připraví zase něco navíc!

Tak tedy nezapomeňte druhou červencovou sobotu být v Jindřichově Hradci a ponořit se s námi do vln a pohodové atmosféry Zpívání nad Nežárkou. Pokud by snad nastala situace, že by se nám dostalo z nebe padající vody právě v tento den, máme zajištěnou i mokrou variantu v prostorách kaple Maří Magdalény, která sousedí s muzeem.

Autor: Štěpán Štrupl