Celkový počet případů nákazy v kraji zůstal 200, aktuální počet nemocných je 13.

Odběr vzorků pro testování na nákazu koronavirem - ilustrační foto | Foto: ČTK

V České republice v sobotu 27. června razantně přibylo nakažených koronavirem. Podle údajů ministerstva zdravotnictví to bylo do sobotního večera 260 nových pacientů. Na jihu Čech ale v sobotu zůstala naštěstí koronavirová bilance beze změny. Podle krajské hgienické stanice nepřibyl do sobotního večera nový pacient a v kraji je 13 osob s onemocněním COVID-19.