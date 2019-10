Masarykovo náměstí bude tuto sobotu startem i cílem letošního podzimního ročníku vyjížďky Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál.

Podzimní jízda cyklistů s názvem Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál. | Foto: Josef Böhm

Start dlouhé, zhruba třicetikilometrové trasy, je naplánován na 13. hodinu. Účastníci vyrazí přes Husovy sady na cyklostezku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka do Nežárecké ulice, dále na Políkno, Polště, Hatín, Jemčinu a přes Sýkoru zpět do Hatína, Buku a přes Frankův dvůr do Jindřichova Hradce.