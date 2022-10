V sobotu se Třeboni raději vyhněte, město i jeho okolí bude patřit maratonu

Kdo se chce o nadcházející sobotě vydat do Třeboně, měl by svou návštěvu raději odložit. Lázeňské město i jeho okolí totiž bude patřit tradičnímu maratonu. Do závodů je v několika kategoriích přihlášeno více než 2500 běžců.

Centrum lázeňského města zaplní v sobotu běžci. | Foto: Deník/Jana Urbanová