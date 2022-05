Na sraz zavítaly stovky účastníků. Ti vystavovali škodovky, tatrovky, fiaty, trabanty, wartburgy, žigulíky i moskviče. Nechyběly ani staré motorky, nákladní auta nebo traktory. Mnoho přišlo i diváků. „Chodím sem každý rok, protože je to luxusní podívaná. Vezmu vždy i tátu a dědu, a ti jsou vždy plní vzpomínek, u téměř každého auta zastavují a vzpomínají, kdo které měl. Je to nádhera, vidět takhle stovky starých aut pohromadě,“ neskrýval nadšení Zbyněk Hromada.

Pozornost vyvolali také pracovní stroje VEB Fahrzeugwerk Waltershausen, kterých na sraz dorazila celá partička. „Nikdy jsem nic takového neviděl. Když s tím přijížděli, divil jsem se, co to jede. Pak když přijížděli další a další tak jsem pochopil. Jsou to poměrně vtipná vozítka,“ uvedl jeden ze zkoumajících diváků Jan Kolář, kterého pobavilo i to, že jeden z vozů měl i rádio.

Po celou sobotu byl připraven i doprovodný program s divadlem, vystoupením a koncerty.