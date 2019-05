V Třeboni budují optické sítě

Třeboň – Konsorcium mobilních operátorů se na území Třeboně pustilo do výstavby optických sítí. S ní spojené zásahy do chodníků potrvají až do příštího roku.

Jak sdělil třeboňský starosta Jan Váňa, rozšíří položení optických kabelů do země možnosti digitálních technologií a dojde také ke zrychlení přenosu mobilních dat. „Negativem těchto prací je, že se rozkope celá Třeboň. Proto jsme se s operátory domluvili, že budou postupovat po etapách a my dohlédneme, aby chodníky předali zpět v dobrém stavu,“ ubezpečil. Aktuálně se pracuje v Táboritské ulici poblíž kruhového objezdu a pokračovat se bude směrem ke křižovatce v ulici Svobody. Investici do vylepšeného přenosu dat zaplatí jejich uživatelé formou poplatků.

