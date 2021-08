Třeboň je zaplavená turisty i v posledním srpnovém týdnu. V centru se pohybují denně davy cyklistů i pěších výletníků. I když jsou prázdniny u konce, v místním Autokempu Ráj jsou stále vidět stany a karavany. Za sezonu sem přijede zhruba sedm tisíc lidí.

V třeboňském autokempu je s koncem prázdnin poloprázdno. Lidé ale stále přijíždí. V centru se pohybují davy návštěvníků. | Foto: Deník/Jitka Davidová

„Kemp je nyní poloprázdný, trochu se zkazilo počasí. Tento týden najíždí ještě lidé do chatek, takže se to tu zase zaplní. Sezonu hodnotíme jako dobrou. Řekl bych, že to bylo standardní léto v kempu. Vše bylo přes léto otevřené,“ říká provozovatel Jiří Neubauer s tím, že covid vliv na návštěvnost neměl. Sezóna začíná běžně v květnu, ale poslední dva roky byla posunutá kvůli covidu na červen. „Máme letos otevřeno od června do konce září,“ podotkl Jiří Neubauer.