Nejedná se však o novou cyklostezku, ale smíšenou stezku pro chodce a cyklisty. Zmíněnou čtvrtí vede hlavní tah na Majdalenu a Vídeň, obyvatelé bytových domů v této části města museli chodit domů přímo po hlavní silnici, protože zde pro ně nebyl dlouhá léta žádný chodník.

Pavel Hajna, vedoucí odboru rozvoje a investic města Třeboň zdůvodňuje, proč tato nová stezka v místě vzniká. „Máme tu tři bytové domy, a když chtěly maminky s kočárkem domů, tak nebylo k zbytí, musely jít po hlavní silnici, což je hlavní komunikace na Vídeň, tedy bylo to pro chodce nebezpečné. Museli jsme napřed vyřešit dohody s majiteli pozemků, kteří bydlí u nově vznikající stezky. Stavět se začalo letos v říjnu,“ sdělil Pavel Hajna s tím, že lidé z této čtvrti dávali městu podněty už před patnácti lety. „Lidé, kteří bydlí v bytovkách, tak skrze novou stezku projdou až do centra Třeboně. Jedná se tedy o vybudování stezky, která má sloužit jako základní obslužnost pro lidi bydlící na samém konci města,“ upřesnil Pavel Hajna, vedoucí odboru rozvoje investic města Třeboň.

Stavba podle něho začíná napojením na první etapu stezky u domu čp. 27. „Trasa v prvním úseku povede v místě silničního příkopu, který se zatrubní, povrch stezky v tomto úseku délky zhruba pětapadesáti metrů bude asfaltový. Za oplocením pozemku u domu čp. 71 trasa přejde za silniční příkop a bude pokračovat jako účelová komunikace podél dubů až k napojení na zpevněné plochy u autobusové zastávky Třeboň U myslivny,“ popsal Pavel Hajna.

Šířka účelové komunikace bude tři metry, povrch zpevněný štěrkodrtí se zakalením, tedy půjde o prašný povrch. Komunikace, jak sdělil Pavel Hajna, má sloužit také pro příjezd vozidel na sousední pozemky. Jenže nově budovaná stezka vede podél domů a některým majitelům pozemků se stavba nezamlouvá. Obyvatel Karel, který u nově vznikající stezky bydlí, není s novinkou zcela spokojený. „Jsem trochu podjatý, protože to vede vedle mojí nemovitosti, vyjíždím z pozemku a máme to hned u plotu. Vyjedu a rovnou se ocitám mezi cyklisty,“ přibližuje obyvatel, který rád sportuje. Avšak jízdě na kole se po Třeboni vyhybá. „Sportovnější jízdou se nedá po Třeboni jezdit, cyklostezek je zde málo,“ komentuje cyklista Karel.

Jak reagoval ale Pavel Hajna, ve městě je několik úseků stezek pro smíšený provoz pěších a cyklistů a několik úseků komunikací, kde je na vozovce vyznačený pruh pro cyklisty. „Samostatnou cyklostezku nemáme žádnou,“ ujasnil.

Tereza Vošická z Lomnice nad Lužnicí na kole po Třeboni delší dobu nejela, ale autem a pěšky do Třeboně vyráží často. „Přes sezónu je to za mě masakr. Spousta cyklistů si myslí, že jsou páni světa. Takže se člověk rozčílí minimálně jednou při každém průjezdu Třeboní. Letos to byl extrém, takže jsme se Třeboni vyhýbali, stačilo to, co bylo vidět na cestách v okolí Třeboně. Ne všichni, ale spousta rekreantů, kteří nám sem samozřejmě přinášejí peníze, je arogantních a chovají se jako paka. Buď jedou vedle cyklostezky a nebo nadávají na chodce,“ hodnotila žena. Ale je to všechno podle ní hlavně o lidech, vzájemné toleranci, respektu a předvídavosti. „Na Třeboňsku se dá jezdit ohleduplně, cyklostezek a vedlejších silnic je podle mě dostatek. I když vždy je co zlepšovat,“ domnívá se Tereza Vošická.

Budoucí Stezku a účelovou komunikaci Holičky financuje město Třeboň ze svého rozpočtu. Cena díla je dle Pavla Hajna zhruba milion tři sta tisíc korun včetně DPH.