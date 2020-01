Už od roku 1871 slouží v třeboňském divadle J. K. Tyla opona, kterou vytvořil malíř František Skála z Písku. V současné době se historická opona kvůli špatnému stavu plátna spouští pouze výjimečně. Její stav byl posouzený odborníky z Národního památkového ústavu a restaurátorkou – obě expertízy se shodují na tom, že je nutné provést restaurátorský zásah, aby opona mohla být opět využitelná.

Místostarostka města Jana Grammetbauerová uvedla: „Restaurování by mělo být rozděleno do dvou etap. Žádost o dotaci je zatím pouze pro první etapu, kdy by se měla provést oprava konstrukčního poškození na rubové straně opony a navíjecí válec.“ Doplnila, že první etapa je vyčíslena na 281 tisíc korun. Pravidla krajského dotačního programu městu umožní žádat o podporu ve výši 168 tisíc.

„V případě, že bude žádost o dotaci na restaurování divadelní opony podpořena, bude nutné provést v následujících letech ještě druhou etapu oprav, kdy se provede obnova malované lícové strany. Zde jsou náklady vyčísleny odborníky na částku 652 tisíc korun,“ dodala místostarostka Třeboně Jana Grammetbauerová.

Dalším předmětem, který se město pokusí v tomto roce zrekonstruovat, je podle tajemnice úřadu Petry Jánské kovový kříž na hřbitově v Třeboni. Umělecké dílo se nachází v centrální části areálu hřbitova sv. Alžběty naproti vstupu do kaple. Celková výška kříže s plastikou Ježíše Krista a podstavcem je pět metrů.

„Obnova bude spočívat v práškovém otryskání celé památky, provedení ochranného zinkového nástřiku kovových částí a konzervačních nátěrech a zlacení. Oprava se bude týkat i kamenného soklu,“ popsala tajemnice s tím, že zde činí výdaje 253 tisíc korun, z čehož by 100 tisíc korun mohla pokrýt dotace.

„Tento kříž není jediným, který bychom rádi opravili. Dalším je kříž v centru místní části Nová Hlína, který spolu se zvonicí tvoří dominantu této lokality. V letní turistické sezóně tudy projíždí velké množství cyklistů. Kříž s kovovou plastikou Ježíše Krista a Panny Marie by se obnovil obdobně jako kříž na hřbitově sv. Alžběty. Kovové části kříže a zvonice jsou v současné době značně zkorodovány a znečištěny prachem, mechy a lišejníky. Ochranným pozlacením plastik na kříži dojde nejenom k prodloužení životnosti památky, ale také k cílenému optickému zviditelnění,“ popsal starosta města Jan Váňa.