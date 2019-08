V září začnou cestující hradit jízdné a stávající karty přestanou platit. Nový systém bude fungovat rok, během kterého se posbírají reálná data. „V případě využívání služby předpokládáme, že ji budeme provozovat i nadále,“ dodal starosta.

Plné jízdné pro jednu cestu bez ohledu na vzdálenost na lince číslo 347001 vyjde na 10 korun, zlevněné pak na půlku (děti a studenti od 6 do 18 let). Děti do 6 let a zdravotně postižení občané (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) se budou přepravovat zdarma.