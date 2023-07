Otevřeno je přesně týden a lidé už v nové prodejně stihli utratit desetitisíce korun. "Od úterý do neděle nakoupilo v tomto režimu již 165 zákazníků, kteří utratili přibližně 50 000 korun. Prozatím je tato služba využívána spíše ve večerních hodinách. Očekáváme, že se počty zákazníků v režimu 24/7 budou zvyšovat a že se možnost nakupovat i mimo běžnou otevírací dobu ještě více rozkřikne," řekl Pavel Primus, ředitel marketingu a rozvoje společnosti Jednota České Budějovice, která prodejnu provozuje. Nejčastěji si zákazníci v nočních hodinách chodí nakupovat pečivo, chipsy, sušenky, pivo nebo vakuově balené uzeniny.

Obchod během dne funguje jako klasická prodejna s běžnou otevírací dobou. Po jejím skončení nastupuje automatický provoz. "Začíná tím, že uzavřeme prodejnu v půl sedmé večer a přepneme samoobslužnou pokladnu do nočního režimu. Aby si zákazník mohl nakoupit i po zavírací době, potřebuje mít v mobilním telefonu aplikaci DoKapsy od ČSOB," upřesnila vedoucí třeboňské prodejny Trefa Marcela Holíková. Aplikaci mohou využívat i zákazníci, kteří nejsou klienty banky.

Rohatá i chlupatá auta. Třeboní projel nejbláznivější závod světa Carbage run

Nonstop prodejnu ocení kromě místních především turisté, kterých je během prázdnin plné město. "Určitě je to super možnost, vůbec jsem nevěděl, že tu něco takového funguje. Jsem tady na návštěvě u známých. Zrovna v sobotu, když jsme grilovali, tak nám došel alkohol a benzínka je daleko, takže jsme museli jít dřív spát," zavtipkoval Martin Brož, který do Třeboně přijel na dovolenou z Plzně.

Celý prostor nové prodejny je nepřetržitě hlídaný pro případ, že by někdo chtěl odejít bez placení nebo měl v úmyslu elektronickou pokladnu ošidit. "Po celé prodejně jsou rozmístěné kamery, které prostor monitorují. Přes den je sledujeme my v kanceláři a v noci pak u kamer sedí noční hlídač, který nám dává podněty. Pokud se mu některý zákazník nezdá, my si následně prohlédneme záznam a pokud se podezření potvrdí, zákazníka prostřednictvím banky dohledáme," poznamenala Marcela Holíková. Skupina COOP také aktuálně testuje v rámci ochrany prodejen před zloději i využití umělé inteligence, která odhalí zloděje díky rozpoznání nestandardního chování.