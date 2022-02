V Třeboni zahájili práce na velkém prostranství zvaném Na Rybníčku. Jde o součást dlouhodobé koncepce radnice. "Snažíme se budovat lázeňské město," říká starosta Jan Váňa a doplňuje, že zanedlouho by lokalita měla získat vylepšenou tvář.

V místě byla velká asfaltová plocha, na které poněkud neorganizovaně stály automobily nebo malá louka. Teď by mělo prostranství získat jasnou parkovou úpravu, a stání vozidel pevný řád podél komunikace, která vede k náměstí. Podle Jana Váni by v lokalitě měly vzniknout také nové cesty pro pěší, lavičky nabídnou odpočinek a součástí změn bude také kašna. Rozpočet byl na 22 milionů korun. "Akci jsme vysoutěžili za 21 milionů korun," upozornil Jan Váňa. Hotovo má být do července.