Křtila se také knih Na zelené vlně náhled do světa vltavínů, která podle spoluautora Admira Mešiće vznikla jako součást většího projektu, na jehož počátku byla publikace Milan Prchal 60 let na zelené vlně o znalci a sběrateli vltavínů Milanu Prchalovi. "Bylo unikátní, že knihu jsme měnili za vltavíny, byla v limitované edici 300 kusů," říká k minulé knize Admir Mešić. A Robert Jelínek, autor gumovkového sousoší, které je poctou vltavínům, připojuje, že nikdo předem neurčoval váhu ani cenu vltavínů, které se měly za knihu směnit, bylo na každém jednotlivci, co nabídne.