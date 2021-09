Například Bohunka Goralíková, provozovatelka bistra Střapatá Bohunka a vinotéky Langrův dům, které sídlí na náměstí Míru v Hradci, chystá nádoby na první várku. „My se prozatím připravujeme, čistíme různé nádoby, objednáváme lahve, tak abychom měli všeho dostatek. V pondělí jsem telefonovala se strýcem, kontroloval vinici v obci Horní Bojanovice.Víno budou sbírat příští víkend a kolem 14. září bychom měli burčák mít,“ říká Bohunka Goralíková, která pochází z Moravy. „Strýc mě zve na vinice každý rok. Mamka pochází z Velké nad Veličkou, takže jsem u vinic vyrostla,“ poznamenala s tím, že prvně dozrává bílá odrůda Muškát moravský. Pak je to prý Müller Thurgau a v poslední fázi Zweigeltrebe, červená odrůda.

Ve vinotékách se můžeme setkat jak s názvem „burčák“, tak s výrazem „částečně zkvašený hroznový mošt“. Každý burčák je částečně zkvašený hroznový mošt, název „burčák“ však může nést pouze ten nápoj, který byl vyroben z tuzemských hroznů. Obsahuje vitamíny a kvasinky, které mají v sobě komplex vitaminu B. Zdroj: Deník

„Strýc říkal, že letos bude velká úroda,“ těší se Bohunka Goralíková na prodej burčáku a velkou frontu lidí. Zájemci si pet lahve buď přinesou, nebo si je mohou koupit. „Někdy u nás zákazník koupí litr na ochutnání, ale někdo si bere i osm dvou litrových lahví. Jsem ráda, když si lidé nosí své lahve,“ dodala. Burčák prodávala Bohunka Goralíková vloni až do svatého Martina. Letos vyjde litr přibližně na 85 až 90 korun. „Říká se, že kolik litrů má člověk krve, tolik litrů má vypít burčáku najednou,“ líčí s úsměvem.

Jindřichohradecké cukrářství Lavendy, které se nachází u bývalého zámeckého pivovaru, nabízí zákazníkům rozlévaný burčák z Vinařství Holánek z oblasti Ivaň. Lidé si tu pochutnali v minulých dnech na odrůdě Irsai Oliver. „Měli jsme bílý burčák. Tento čtvrtek budeme mít odrůdu Solaris ze stejného vinařství. Do tří dnů ho prodáme. Zatím se nestalo, že by nám zbývalo,“ shrnuje majitelka cukrářství Lavendy, Vendula Vytisková. Rozkvašený hroznový mošt prodává rozlévaný. Dvě deci vyjdou na 46 korun. „Burčák do pet lahve s sebou výjimečně prodáváme, ale spíše se přikláníme k ochutnávkám na místě. Chceme, aby nám vystačilo na rozlévání. Vždy bereme dvacet litrů,“ shrnuje majitelka cukrářství Lavendy.

Minulý týden si zákazníci chodili pro první lahve částečně kvašeného hroznového moštu do Vinařství pod Zámkem. „Tento týden nepřišel, ale prodávat ho budeme následující týden,“ sdělila manažerka Vinařství pod Zámkem Marcela Schafferová. Litr moštu z Maďarska vyjde zde na 69 korun. Prodavačka v malém obchodě v centru města prodá přibližně patnáct litrů za dva dny. „Stěžejní prodejnu máme v Albertu. Jsme jedna vinotéka,“ podotkla žena s tím, že po nápoji je sháňka.

K dostání je již sladký alkoholický nápoj i naproti hrázi rybníka Svět v Třeboni.