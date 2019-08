"Parní lokomotiva je volná replika mašinky z roku 1912 a stavěli jsme si ji sami. Ta druhá mašina je naftová a v Hodoníně vozila hlínu na výrobu cihel," popsal Zdeněk Jirsa. Vždycky si přál jezdit s parní lokomotivou a protože ty už dnes běžně nejezdí, postavil si vlastní železnici. Jeden okruh měří 600 metrů. Když jezdí obě dvě lokomotivy celé dopoledne a odpoledne, tak najezdí až čtyřicet kilometrů. A to není všechno. V areálu jsou k vidění i další historické stroje, mezi nimi motorky nebo automobily.

"Minulý rok jsme dokonce přikoupili další parní lokomotivu z roku 1908, která je teď celá rozebraná. Postupně se ji snažíme zrenovovat. Je to na dlouhou dobu. Pokud bychom na ní pracovali ve čtyřech lidech osm hodin denně, bylo by to hotové za rok. My budeme pracovat postupně podle toho, jak budou finance," doplnil majitel lokomotiv, který si vybral drahý koníček. Nákup lokomotivy včetně renovace vyjde přibližně na milion korun. Zahradní železnici otevírá pro veřejnost několikrát ročně, například na Mikuláše nebo Velikonoce. Jinak je jeho areál včetně všech strojů k vidění po telefonické dohodě.