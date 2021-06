Studenti Střední Zdravotnické školy Jindřichův Hradec přebírali maturitní vysvědčení ve středu v zámeckém rondelu.

Studenti Střední Zdravotnické školy, Jindřichův Hradec přebírali v zámeckém Rondelu maturitní vysvědčení. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Vysvědčení absolventům 4. B předávala Marie Dubová. „Byli fo fajn studenti, příjemní lidé a jsem za ty roky s nimi ráda. Praxe i odborné předměty studenty bavily. Byla to náročná příprava na maturitu, ale stálo to za to. Z odborných předmětů byla pro ně náročná například psychologie,“ sdělila třídní. Její slova doplnila Jaroslava Beldová, třídní 4. A. „Maturita byla poplatná době, bylo to trochu nezvyklé. Ale myslím si, že vše dobře dopadlo a vše se zvládlo. Maturita byla těžší v tom, že studenti museli najít motivaci, aby se sami připravovali,“ zamýšlela se po slavnostní události.