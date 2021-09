V příští sezóně se návštěvníci mohou těšit na tři nové expozice. První je nový výběh pro mary stepní. Dalším je ubikace a výběh pro servaly a promyky červené. Poslední bude výletová voliéra a zimoviště pro papoušky ara. Příchozí pobaví i Strašidelná zoo v sobotu 16. října od 14. do 18. hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.