Václavská se chystá na poslední etapu. Oprava vytížené ulice začne příští týden

Obnova Václavské ulice v Jindřichově Hradci vstoupí už na začátku příštího týdne do poslední fáze. Rekonstrukce důležité dopravní tepny začne v pondělí 26. června. Práce jsou rozdělené do čtyř dílčích etap. Radnice chtěla naplánovat celou akci tak, aby co nejméně omezila obyvatele přilehlého sídliště Hvězdárna.

Poslední úsek Václavské ulice už rekonstrukci nutně potřebuje. | Foto: Deník/Jana Urbanová