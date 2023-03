"Já budu jedině rád, protože tady ten poslední úsek kolem benzínky je plný děr a záplat a mám strach o tlumiče. Rozhodně to není komfortní jízda a je dobře, že se to bude konečně dělat. Rekonstrukce celé ulice se táhne dlouho a říkám si, že než se dojde ke konci, tak bude moci město začít dělat celou ulici od znovu," zavtipkoval řidič Martin Klíma z Jindřichohradecka, který Václavskou projíždí několikrát týdně.

Václavská se chystá na další etapu rekonstrukce, začne už za několik týdnů

Pátá etapa obnovy Václavské ulice není tak technicky náročná jako předchozí úseky, problémem je ale zajištění dopravní obslužnosti. Práce proto budou rozdělené na čtyři dílčí etapy tak, aby se ulice nemusela kompletně uzavírat. "Jdeme do míst, kde se obsluhuje celé sídliště, jsou tam vjezdy a na druhé straně ulice podnikatelské subjekty a garáže. Pátá etapa je rozfázovaná do dalších dílčích etap tak, abychom dokázali po celou dobu v rámci řízení dopravy obsloužit jak sídliště, tak podnikatelské subjekty. Po celou dobu opravy ulice bude možné dostat se jak na sídliště, tak i k ostatním objektům, které jsou na levé i pravé straně. Omezení tam samozřejmě budou, musí se počítat s objízdnými trasami a bude to vyžadovat i zobousměrnění jedné z komunikací na sídlišti Hvězdárna," popsal starosta města Michal Kozár.

S omezením budou muset počítat i cestující městskou hromadnou dopravou. Po dobu rekonstrukce Václavské totiž autobusy nebudou zajíždět na zastávku u mateřské školy.

Rekonstrukce poslední části důležité dopravní tepny by měla začít už během léta. "Práce jsou plánované na červenec a srpen, kdy je většina lidí na dovolených, bude menší provoz a zavřená základní škola, takže sídliště nebude tolik zatížené dopravou," vysvětlil starosta Kozár a dodal, že odhadovaný rozpočet na stavbu je kolem 10 milionů korun.

Čtvrtá etapa rekonstrukce frekventované ulice skončila loni v polovině října. Václavská byla uzavřena v úseku od křižovatky s ulicí Čsl. legií až za křižovatku s ulicí 28. října. Rekonstrukci provedla firma EUROVIA CS za vysoutěženou cenu téměř 24 milionů korun s DPH.