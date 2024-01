V Jindřichově Hradci se po delší době opět bruslí na zamrzlém Vajgaru. O víkendu ledovou plochu zaplnily desítky nadšenců a totéž se opakovalo i v pondělí odpoledne. Přestože led vypadá stabilně, město na bruslaře apelovalo, aby byli opatrní a nejezdili do některých rizikových míst.

Zamrzlý Vajgar přilákal desítky lidí | Video: Jana Urbanová

Hladina rybníka se v pondělí začala postupně plnit kolem třetí hodiny odpoledne a o hodinu déle už Vajgar připomínal mraveniště. Parkoviště podél nábřeží bylo beznadějně plné. „Nebojím se, kamarádky muž hasič led měřil a vzadu měl tloušťku přes 11 centimetrů. Jen u ostrůvku to začíná tát a jsou vidět mokrá místa, ale lidé tam stejně chodí a obouvají se tam. Pak je to ještě nebezpečné vzadu u Hamerského potoka. Dneska je pod nulou a nemám strach, ale ve středu a čtvrtek vím, že na led určitě nepůjdeme, to má být několik stupňů nad nulou. Vyrazíme sem zase o víkendu,“ řekla Deníku Markéta Levková, která si přišla zabruslit spolu s dětmi.

Vajgar podle místních naposledy zamrzl před několika lety. „Co si pamatuji, tak naposledy se tady bruslilo tuším někdy v době covidu, což je asi tři nebo čtyři roky zpátky. Strach nemám, ale snažím se držet spíš kolem břehů, kdyby cokoliv. Led byl doteď krásně čistý a tmavý, jen dneska na něj trochu nasněžilo,“ přidal postřeh další z bruslařů Lukáš Tůma.

Zamrzlý Vajgar přilákal v pondělí odpoledne desítky lidí.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Zamrzlá plocha Vajgaru se na první pohled zdá být bezpečná, bruslaři by se ale přesto měli mít na pozoru. K opatrnosti před vstupem na led vyzvalo i město. „Prosíme, nepohybujte se zejména kolem ostrova, dále tam, kde proudí voda a v místech vyústění kanalizace. Síla ledu zde není dostatečná a rozhodně není bezpečné do těchto míst vstupovat,“ apelovala na bruslaře mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Bartošková.

Situaci navíc zhorší počasí. Na středu předpovídají meteorologové až pět stupňů nad nulou, ve čtvrtek dokonce teploměry mohou ukázat až osmičku. Na víkend se ale znovu ochladí.

Zdroj: Jana Urbanová